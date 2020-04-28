Bulut tabanlı oyun platformu Stadia ile oyunculara daha önce alışık olmadıkları bir oyun deneyimi sunan Google, bu ayın başında Stadia’yı ücretsiz yaparak oyuncuların beğenisini kazanmış ve oyuncu sayısını bir hayli artırmıştı. Oyuncuların desteğini arkasına aldıktan sonra şirket, Stadia’daki oyun sayısını artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Stadia’ya eklenen en yeni oyun, çıktığı günden beri PC, konsol ve mobil platformları kasıp kavuran hayatta kalma oyunu PUBG oldu. Stadia Pro üyelerine ücretsiz olarak sunulan ve konsollardaki oyuncularla çapraz platformu destekleyen PUBG’nin yanı sıra Stadia’ya önümüzdeki dönemlerde eklenecek oyunlar da gün yüzüne çıktı.

Son zamanlarda Electronic Arts ile iş birliğine giden Google, bu yeni ortaklıkla birlikte yılın ilerleyen dönemlerinde Stadia’da büyük oyunları göreceğimizi doğruladı. Bu ortaklık kapsamında FIFA 21 ve Madden serisinin bir sonraki oyununu önümüzdeki günlerde Stadia üzerinden oynamak mümkün olacak.

Tüm bu oyunların yeterli olmadığını düşünüyorsanız da Star Wars: Jedi Fallen Order, Cyberpunk 2077, Zombie Army 4 ve Octopath Traveler gibi diğer popüler oyunların da 2020 yılı sona ermeden Stadia’da yer alacağını söyleyebiliriz. Google Stadia’ya eklenen bu yeni oyunların platformun kullanıcı sayısını nasıl etkileyeceğini gerçekten merak ediyoruz.

Henüz ülkemizde kullanıma sunulmayan Google Stadia’nın 129 dolarlık paketi, şu anda Stadia'nın aktif olduğu ülkelerdeki kullanıcılar için ücretsiz erişime açık. Buna ek olarak şirket, daha fazla hizmetin sunulduğu Stadia Pro üyeliği ücretlerini de 2 aylığına kaldırdı.