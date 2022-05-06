Google Play Store düzenli olarak yaptığı ücretsiz oyun ve uygulama kampanyasına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta toplam değeri 1.400 Türk Lirası olan 14 oyun ve 11 uygulama bedava oldu.

Bu uygulamaları Android tabletinize ve telefonunuza yükleyebilirsiniz. Ancak kampanyanın süresiz olmadığını belirtmekte fayda var. Bugün yani 3 Mayıs’tan itibaren en fazla 10 gün içerisinde süre dolacak ve uygulamalar ve oyunlar yeniden ücretli hale gelecek.

Google Play Store tarafından ücretsiz verilen uygulamaları aşağıdaki listede bulabilirsiniz. İndirmek için linke bir defa tıklamanız ve Play Store’da açmanız yeterli. Ardından “Yükle” butonuna basarak indirmeyi başlatabilirsiniz. Yükleme işleminin tamamlanma süresi internet hızınıza bağlı olarak değişebilir.

Ücretsiz olan oyunlar

Zeka Oyunu – Find5x 4P

Crosswords Word Fill PRO

Word Connect PRO

Word Search Games PRO

Spelling Games PRO – 8 in 1

Colonies PRO

Cult Manager Tycoon

Moto Bike Racer Pro Fighter 3D

Panmorphia

Panmorphia: Enchanted

New Princess DressUp Game

Body Fit Rae 3D

Bottle target shooting Master

Emoji Match: A sliding puzzle

Ücretsiz olan uygulamalar

Memorize: Learn French Words with Flashcards

Memorize: Learn Russian Words with Flashcards

Game Booster GFX Tool Fire

Meta Launcher PRO – iOS 15

50+ building calculators

Black Crypto-Cloud Mining

Conversations (Jabber / XMPP)

Phone Booster Pro – Force Stop

Learn Korean Word Quiz Pro

Premium Camera

Dock Circle 3D – Icon Pack

Kaynak: shiftdelete