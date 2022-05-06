Google Play Store düzenli olarak yaptığı ücretsiz oyun ve uygulama kampanyasına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta toplam değeri 1.400 Türk Lirası olan 14 oyun ve 11 uygulama bedava oldu.
Bu uygulamaları Android tabletinize ve telefonunuza yükleyebilirsiniz. Ancak kampanyanın süresiz olmadığını belirtmekte fayda var. Bugün yani 3 Mayıs’tan itibaren en fazla 10 gün içerisinde süre dolacak ve uygulamalar ve oyunlar yeniden ücretli hale gelecek.
Google Play Store tarafından ücretsiz verilen uygulamaları aşağıdaki listede bulabilirsiniz. İndirmek için linke bir defa tıklamanız ve Play Store’da açmanız yeterli. Ardından “Yükle” butonuna basarak indirmeyi başlatabilirsiniz. Yükleme işleminin tamamlanma süresi internet hızınıza bağlı olarak değişebilir.
Ücretsiz olan oyunlar
Zeka Oyunu – Find5x 4P
Crosswords Word Fill PRO
Word Connect PRO
Word Search Games PRO
Spelling Games PRO – 8 in 1
Colonies PRO
Cult Manager Tycoon
Moto Bike Racer Pro Fighter 3D
Panmorphia
Panmorphia: Enchanted
New Princess DressUp Game
Body Fit Rae 3D
Bottle target shooting Master
Emoji Match: A sliding puzzle
Ücretsiz olan uygulamalar
Memorize: Learn French Words with Flashcards
Memorize: Learn Russian Words with Flashcards
Game Booster GFX Tool Fire
Meta Launcher PRO – iOS 15
50+ building calculators
Black Crypto-Cloud Mining
Conversations (Jabber / XMPP)
Phone Booster Pro – Force Stop
Learn Korean Word Quiz Pro
Premium Camera
Dock Circle 3D – Icon Pack
Kaynak: shiftdelete