Google Play Games, iki ülkede daha erişime açıldı

Google, mobil oyun severlere Windows işletim sisteminde Android oyun sunan Play Games platformunu tanıtmıştı. Henüz beta sürecinde olan Google Play Games, 2 ülkede daha aktif edildi.

Mobil oyunlar, Nox ve BlueStacks gibi sanallaştırma yazılımları sayesinde bilgisayarlarda da oynanabiliyor. Sanallaştırma yazılımları, her ne kadar iyi bir alternatif olsa da stabilite konusunda beklentileri tam anlamıyla karşılayamıyor.

Mobil oyunları masaüstü ortamda oynamak isteyen kullanıcılar için geliştirilen Google Play Games, klavye ve fare gibi donanımlarla uyumlu şekilde çalışıyor. Kullanıcılar, Google Play Games platformu sayesinde cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyona ve Google Play Points ile entegrasyona sahip oluyor.

Hong Kong, Güney Kore ve Tayvan’da başlatılan beta programına Tayland ve Avustralya da eklendi. 2022 yılında daha fazla ülkeye erişimin açılacağını belirten Google, henüz macOS işletim sistemi sürümünü yayınlamadı.

Play Games, Google hesaplarıyla oturum açan kullanıcılara mobil cihazlarında oynadıkları oyunlarda kaldıkları yerden devam etme imkanı sunuyor. Şirket, Google Play Games platformuyla mobil oyunlardaki güvenlik kontrollerini de artırdıklarını açıkladı.

Kaynak: shiftdelete