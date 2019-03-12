Good Curry, Dubai World Cup final gününe davet edildi

30 Mart Cumartesi günü düzenlenecek olan Dubai World Cup final günü kapsamında 1600 metre kum pistteki G2 Godolphin Mile için ABD ve diğer birçok farklı ülkelerden Grup koşu galibi isimlerin gelmesi bekleniyor.

Dubai’de bu yıl 14 Ocak günü katıldığı ilk yarışta dördüncü olan akabinde 9 Mart’ta katıldığı G3 Burj Nahaar’da ikincilik elde eden Good Curry’e G2 Godolphin Mile için gelen davet sonrası Dubai Yarışçılık Kanalı’nın (DRC) resmi sosyal medya hesabı da “G3 Burj Nahaar’da ikinci olan, 3 Grup 1 galibi Good Curry’nin G2 Godolphin Mile’a davet edildiği açıklandı” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

G1 Dubai World Cup, G1 Sheema Classic, G1 Dubai Turf gibi birbirinden önemli yarışların gerçekleştirileceği Dubai World Cup günü koşuları için kayıt başvuruları 18 Mart günü tamamlanacak olup, 25 Mart günü koşulara ait deklareler ilan edilecek.