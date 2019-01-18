Milan'ın geçtiğimiz yaz Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gonzalo Higuain'in ara transfer döneminde Chelsea'ye gideceği konuşuluyordu.

Konuyla ilgili olarak gündeme bomba gibi düşen bir haber yayımlayan Daily Mirror gazetesi, Arjantinli santrforun çok kısa bir süre içerisinde resmi imzayı atacağını duyurdu.

Haberde 31 yaşındaki futbolcunun bugün Londra'ya uçacağı belirtirken oyuncunun 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına İngiliz devine kiralanacağı iddia edildi.

Öte yandan Higuain'in ağabeyi ve menajeri olan Nicolas'ın ise şu an Londra'da olduğu ve Chelsea yöneticileriyle son detayları görüştüğü kaydedildi.

Bu sezon 22 maçta 8 gol ve 3 asist kaydeden yıldız isim, transferinin gerçekleşmesi hâlinde daha önce Napoli'de birlikte çalıştığı Maurizio Sarri ile yeniden buluşacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler