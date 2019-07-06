Gönenli minik okçular Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor

AHMET ILGAZLI/GÖNEN,(Balıkesir),(DHA) - BALIKESİR’in Gönen ilçesinde Gönenli minik okçular, Türkiye Okçuluk Federasyonu 2019 faaliyet raporunda yer alan ve 25-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan Minikler Türkiye Okçuluk Şampiyonası’na hazırlanıyor.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde minik okçular, 25-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Minikler Türkiye Okçuluk Şampiyonasına hazırlanıyor. Türkiye Okçuluk Federasyonu 2019 faaliyet raporunda yer alan şampiyona da ter dökecek olan minik okçular, antrenörleri gözetmenliğinde idman yapıyorlar.

Okçuluk Antrenörü İbrahim İnan, yaptığı açıklamasında, “Gönen Okçuluk Kulübü olarak minikler Şampiyonasına 10 sporcu 1 antrenör olarak katılacağız Sporcularımız Türkiye Şampiyonasında derece yaparak Milli takım kampına girebilmek için ter dökecekler. Çalışmalarımızı Gönen Nail Gönenli stadında sürdürüyoruz. Sporcu kardeşlerimin başarılı olacağına inanıyorum. Gönenli spor sevenlerimizin bizleri desteklemelerini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI