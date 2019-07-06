Gönen Belediyespor, 6 oyuncuyu kadrosuna kattı

Ahmet ILGAZLI/GÖNEN,(Balıkesir),(DHA) - BAL'da mücadele edecek Gönen Belediyespor, kadrosuna 6 oyuncuyu takviye etti.

2019/20 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Gönen Belediyespor, 6 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Kulüp Başkanı Ümit Çetin; altyapıdan Mert Yüksel, Ogün Yıldırım'ın dışında Nazım Ortafidan, Turgay Kılıç, İsmail Köse, Ufuk Sonay ve Faruk Uzundere ile sözleşme imzaladı. Başkan Çetin, "Takımın başına tecrübeli antrenör İbrahim Turan'ı getirdik. 3 tecrübeli futbolcuyu takıma kazandırdık. Gönen'e layık bir takım kuracağız. Taraftarlarımız bize güvensinler" dedi.

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