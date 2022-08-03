Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Midtjylland'ı konuk etti. Estadio da Luz'da rahat bir 90 dakika çıkaran Portekiz devi, rakibini 4-1 mağlup etti ve rövanş öncesi avantajı kaptı.

Benfica'da Gonçalo Ramos, yaptığı hat-trickle maça damga vuran isim olurken diğer gol, Enzo Fernandez'den geldi. Danimarka temsilcisinin tek sayısını ise Pione Sisto, penaltıdan kaydetti.

İki takım arasındaki rövanş maçı 9 Ağustos Salı günü Midtjylland'ın ev sahipliğinde oynanacak.