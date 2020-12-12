Şimdilerde Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Trabzonspor'a transferine yönelik çıkan iddialara flaş bir şekilde cevap verdi. Golcü oyuncu yaptığı açıklamada Türkiye'de sadece Galatasaray forması giyeceğini ifade etti.

Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan Gomis, "Saçmalama. ASLAN'ın yeri sadece ASLANTEPE'dir" ifadelerini kullandı.

2018'de 6 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer olan ve Galatasaray'da geçirdiği bir sezonda performansı, tutkusu ile Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazanan Gomis'in mesajı sonrası taraftarlar da yine oyuncunun geri dönmesine yönelik çağrılarda bulundular.