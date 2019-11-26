Bir dönem Galatasaray forması giyen ve taraftarın gönlünde taht kuran Gomis sürpriz bir paylaşım yaptı.

Golcü futbolcu instagram hesabından bir taraftarın gönderisini paylaşarak “Babamla birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim.” ifadelerini kullandı.

Golcü futbolcunun bu paylaşımı sonrası sarı-kırmızılı taraftarları heyecan sardı.

2017-2018 sezonunda Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Gomis 40 maçta 32 gol atarak sezona damga vurmuştu.

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