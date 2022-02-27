Gomis'ten maç sonu paylaşımı
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor'u 4-2 yenmeyi başardı. Mücadele sonrasında birçok oyuncudan sosyal medya paylaşımı gelirken son paylaşım karşılaşmanın son golünü atan Gomis'ten geldi.
Süper Lig 'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor 'u ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 4-2 kazandı. Maçın ardından da Sarı-Kırmızılı takımın son golünü atan Fransız oyuncusu sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi.
Deneyimli futbolcu paylaştığı fotoğrafta; ''Güzel bir galibiyet sonrası keyif çayı gibisi yok'' yazısı paylaştı.
Gomis'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü
İşte o paylaşım:
https://www.instagram.com/p/CaflmCUM4Ma/