MENÜ

Gomis'ten maç sonu paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor'u 4-2 yenmeyi başardı. Mücadele sonrasında birçok oyuncudan sosyal medya paylaşımı gelirken son paylaşım karşılaşmanın son golünü atan Gomis'ten geldi.

27 Şubat 2022, Pazar 23:23 Son Güncelleme:
- A +
Gomis'ten maç sonu paylaşımı

Süper Lig 'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor 'u ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 4-2 kazandı. Maçın ardından da Sarı-Kırmızılı takımın son golünü atan Fransız oyuncusu sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi.

Deneyimli futbolcu paylaştığı fotoğrafta; ''Güzel bir galibiyet sonrası keyif çayı gibisi yok'' yazısı paylaştı.

Gomis'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü

İşte o paylaşım:

https://www.instagram.com/p/CaflmCUM4Ma/



YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...