Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Beinsports’a verdiği röportajda, Aslan’ın yeni starı Falcao hakkında açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecinde Falcao ile konuştuğunu belirten Gomis, “Ona Türkiye’ye gitmesi geektiğini söyledim. Falcao’nun Türk futbolu adına büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Genç oyuncular için onunla antrenman yapmak büyük kazanç olacak. Falcao zeki bir oyuncu. Ortama çabuk uyum sağlayacaktır. Diagne için de aynı şeyleri söylemiştim, gol kralı oldu ama onda işler biraz farklı gelişti. Falcao da umarım gol kralı olacak” dedi. ‘Terim çok büyük karakter’ Eski hocası Terim’den övgüyle bahseden Fransız yıldız, “Fatih Terim benim için çok büyük bir karakter. Benim için çok şey yaptı. Ameliyat oldu, geçmiş olsun mesajımı ilettim. Doğum gününü de kutladım. Onu birçok futbolcu baba diyordu. Çok büyük bir teknik direktör. Benim için futboldaki en büyük karakter” yorumunu yaptı.