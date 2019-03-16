Gomis'te ödeme krizi çıktı!

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, bonservis bedelinin 2 milyon euroluk son taksitini ödemedi. İhtar çeken Galatasaray, FIFA'ya başvurabilir.

16 Mart 2019, Cumartesi 07:45
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Gomis'te ödeme krizi çıktı!

Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon euroya Al Hilal'e sattığı Gomis'in bonservis bedelinin son taksiti ödenmedi. Yapılan anlaşma gereği Suudi Arabistan ekibi, bonservis bedelini 3 eşit taksitte ödeyecekti. İlk 2 taksidi ödeyen Al Hilal, vade tarihi 1 Mart 2019 olan 2 milyon euroluk son taksiti Galatasaray'a göndermedi.

Sarı kırmızılı kulüp bunun üzerine ihtarname gönderdi ve bu ay sonuna kadar süre tanıdı. Eğer 31 Mart'a kadar para ödenmezse, Galatasaray FIFA'ya şikayette bulunacak.

Gomis bu sezon Al Hilal formasıyla 29 maçta 23 gol attı.

Kaynak: Hürriyet / Ali Naci Küçük

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