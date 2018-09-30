Temsilcimiz Anadolu Efes'in CSKA Moskova ile finalde şampiyonluk mücadelesi verdiği Gomelsky Cup'ın üçüncülük maçında, Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Olympiacos ile 7DAYS EuroCup UNICS Kazan karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadelenin normal süresi 82-82 eşitlikle sona ererken uzatma periyodu sonunda Olympiacos, maçı 91-89'luk skorla kazanan taraf oldu.

Olympiacos'ta Printezis 28 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Nigel Williams-Goss da 22 sayıyla maçı tamamladı.

UNICS Kazan'da ise Pierria Henry ile Maurice Ndour 22'şer sayıyla en skorer isimler oldular.