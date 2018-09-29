Turkish Airlines EuroLeague ekipleri Anadolu Efes ile Olympiacos, Rusya'da düzenlenen Gomelsky Cup'ta karşı karşıya geldiler.
Temsilcimiz Anadolu Efes, Olympiacos'u 78-70'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Finale yükselen Anadolu Efes'te Adrien Moerman 15 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Rodrigue Beaubois 14, Tibor Pleiss 11 sayıyla oynadı.
David Blatt yönetimindeki Olympiacos'ta Zach LeDay 13 sayıyla takımının en skoreri olurken Nikola Milutinov ve Vezenkov 12'şer sayıyla oynadılar.
Temsilcimiz, turnuvanın finalinde CSKA Moskova - UNICS Kazan maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.