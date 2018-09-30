Moskova'nın ev sahipliğindeki Gomelsky Cup'ın finalinde, CSKA Moskova ile temsilcimiz Anadolu Efes karşı karşıya geldiler.

Anadolu Efes'in başa baş mücadelesine rağmen karşılaşmayı kazanan 87-83'lük skorla ev sahibi CSKA Moskova oldu.

CSKA Moskova'da Nando De Colo 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Daniel Hackett da 12 sayıyla maçı tamamladı.

Temsilcimizde Vasilije Micic 14 sayıyla takımın en skoreri olurken Adrien Moerman 12, Tibor Pleiss 10 sayıyla oynadı.

Bu sonuçla CSKA Moskova, ev sahibi konumunda olduğu turnuvada şampiyonluğa ulaşmayı başardı.