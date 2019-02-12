GollerCepte’nin en popüler golünü Mbaye Diagne attı

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte’de Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasının en popüler golü Galatasaray’ın yeni transferi Mbaye Diagne’den geldi. GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında atılan toplam 24 gol, 492 kez izlenirken sarı-kırmızılıları Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiren gol, 93 bin kez takip edildi.

241 bin kişi izledi

Yapılan bilgilendirmede; geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Galatasaray-Trabzonspor maçı oldu. 3-1 ev sahibinin galibiyeti ile tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 241 bin kişi izledi.

En çok izlenen video: Atletico Madrid-Real Madrid

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’in 21. haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 533 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu ‘Atletico Madrid-Real Madrid’ oldu. Bu video, uygulama üzerinden bin kişi tarafından izlendi.