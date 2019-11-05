Goller kaçarsa, liderlik kaçar!

Sarı-Lacivertliler, bir kez daha ayağına kadar gelen liderlik fırsatını elinin tersiyle itti. Kayseri deplasmanına zirve için giden Ersun Yanal ve öğrencileri, 1-0’lık yenilginin ardından 4. sıraya düşerek İstanbul’a geri döndü.

Fenerbahçe, bu sezon galibiyeti bulunmayan rakibi karşısında Rodrigues, Muriç, Zanka ve Serdar Aziz ile birçok fırsatı değerlendiremedi. Ayrıca Muriç, Moses ve Gustavo direğe takıldı. Kayserispor’un çektiği tek isabet ise golle sonuçlandı.

29 pozisyonu harcadılar

Fenerbahçe’nin bu sezon savunma hataları çok can yaktı. Ancak asıl sorun, hücum hattında gözüküyor. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig’de 29 net fırsatı harcayarak bu alanda zirvede. Tablonun ne kadar kötü olduğu, Avrupa’nın 5 büyük ligi de denkleme dahil edildiğinde daha net ortaya çıkıyor. Fenerbahçe, bu ligler arasında girdiği pozisyonları gole çevirme oranı en düşük olan (Yüzde 27.5) takım konumunda. Kanarya’nın 18 golü bulunuyor.

10 şut direğe takıldı

Tablonun böyle olmasında hücum oyuncularının payı çok büyük. Performansıyla taraftarın kısa sürede sevgilisi haline gelen Vedat Muriç, fırsatları cömertçe harcama konusunda ligin zirvesinde. Ligde 5 golü bulunan Kosovalı forvet, 10 net fırsattan yararlanamadı. Onu takip eden isim de takım arkadaşı Max Kruse. Bu sezon golü bulunmayan Alman yıldız da 7 net pozisyonu skora çeviremedi.

Fenerbahçe ayrıca 10 direkten dönen şutuyla bu alanda da zirvede. Şanssızlık da denilebilir, becerisizlik de... Ancak bir gerçek var ki bu kadar gol kaçırıldığında, liderliğin kaçması da kaçınılmaz!