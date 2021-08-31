Namık Kemal KILINÇ / SERİK, (DHA)- Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen golf turnuvasının geliri Manavgat'taki yangında zarar gören ailelerin çocuklarına burs olarak bağışlandı.

Serik'te bir golf kulübü 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla golf turnuvası düzenledi. Golf kulübünün 40 üyesinin katıldığı turnuvadan elde edilen gelirin Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle Manavgat'taki yangında zarar gören ailelerin çocuklarına burs amaçlı bağışlanmasına karar verildi. Turnuvayı düzenleyen golf kulübünün başkanı Recep Turan, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığımız bu anlamlı günde TEV ile Manavgat'taki büyük yangında zarar gören ailelerin çocuklarına burs amaçlı bir yardım turnuvası düzenledik. Bu anlamlı günde memleketimize ne kadar destek olabilirsek, o kadar iyi olur diye düşündük. Burada olan bütün arkadaşlara kulübümüz adına teşekkür ederim. Amacımız burada sadece golf oynamak değil. Bütün yaptığımız organizasyonlarda çocuklara ve çevremizde yardıma ihtiyacı olan insanlara yardıma devam ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Daha çok sosyal sorumluluk projeleri içinde yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı..

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Turnuvadan görüntüler

- Golfçülerin açıklamaları

- Detayla

(FOTOĞRAFLI)