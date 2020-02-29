Golfçüler şehitler için saygı duruşunda bulundu

Türkiye Golf Turu'nun 4'üncü ayak mücadelesinde National AGGA, İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir'den 9'u kadın, toplam 21 sporcu mücadelelerini sürdürdü. İkinci gün müsabakaları başlamadan önce golfçüler, İdlib'de şehit olan Mehmetçikler için Türk bayrağı ve 'Başımız sağ olsun' yazılı pankart açarak saygı duruşunda bulundu.

Müsabakaların ikinci raundunun ardından erkekler gross'ta National AGGA sporcularından Taner Yamaç toplamda 143 (+3) gross skorla birinci, Berk Çelik 144 (+4) gross skorla ikinci, İstanbul Golf Kulübü'nden Can Gürdenli 145 (+5) gross skorla üçüncü basamakta yer aldı.

Kadınlar gross'ta Antalya Bahçeşehir'den İrem Demir toplamda 158 (+18) gross skorla birinci, Serik BGA'dan Gülten Gül Gözüyanık ile National BGK'dan Petek Peker 159'ar (+19) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay ve İGGA'dan Ilgın Zeynep Denizci 164 (+24) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

TGF Türkiye Golf Turu'nun 4'üncü ayak mücadelesinin final raundu yarın oynanacak