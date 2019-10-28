Golf tutkunları, Limak Kemer Golf Cup’ta buluştu

Türkiye ekonomisine katkılarının yanı sıra spor ve sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Limak Holding, golf sporuna verdiği desteği, “Limak Kemer Golf Cup” ile sürdürüyor. İstanbul Kemer Country Club’da düzenlenen turnuvaya, iş insanı ve golf tutkunu 280 kişi katıldı.

Golf heyecanı bu kez İstanbul’a taşındı

Geçtiğimiz Eylül ayında üçüncüsü düzenlenen Limak Bodrum Golf Cup’ın ardından, golf heyecanı bu kez İstanbul’a taşındı. Turnuvada, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in yanı sıra Cemal Kalyoncu, Yıldırım Demirören, Fikret Öztürk ve Erdem Kıramer gibi iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı.

Ödüller sahiplerini buldu

Büyük ilgi gören Limak Kemer Golf Cup 2019, katılımcı sayısıyla da öne çıktı. Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren yarışmacılar ise şu şekilde sıralanıyor:

Men's Cat A Winner Nasut Akosman

Men's Cat B Winner Adem Karataş

Men's Cat C Winner Hasan Koç

Ladies Cat A Winner Nükhet Sebükcebe

Ladies Cat B Winner Eun Jeung Kang

Ladies Longest Drive Ayşen Erdoğan

Men's Longest Drive Selçuk Çetin

Ladies Nearest To The Pin Cansen Symes

Men's Nearest To The Pin Şinasi Numan

Ladies Gross Hyun Young Shim

Men’s Gross Ali Nuri Türker