Golf tutkunları, Limak Kemer Golf Cup’ta buluştu
Türkiye’nin lider gruplarından Limak Holding tarafından golf sporuna destek olmak ve gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenen “Limak Kemer Golf Cup” heyecanı, Kemer Country Club’da golf severleri bir araya getirdi. 25-27 Ekim arasında gerçekleştirilen turnuvaya, iş ve sanat dünyası yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye ekonomisine katkılarının yanı sıra spor ve sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Limak Holding, golf sporuna verdiği desteği, “Limak Kemer Golf Cup” ile sürdürüyor. İstanbul Kemer Country Club’da düzenlenen turnuvaya, iş insanı ve golf tutkunu 280 kişi katıldı.
Golf heyecanı bu kez İstanbul’a taşındı
Geçtiğimiz Eylül ayında üçüncüsü düzenlenen Limak Bodrum Golf Cup’ın ardından, golf heyecanı bu kez İstanbul’a taşındı. Turnuvada, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in yanı sıra Cemal Kalyoncu, Yıldırım Demirören, Fikret Öztürk ve Erdem Kıramer gibi iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı.
Ödüller sahiplerini buldu
Büyük ilgi gören Limak Kemer Golf Cup 2019, katılımcı sayısıyla da öne çıktı. Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren yarışmacılar ise şu şekilde sıralanıyor:
Men's Cat A Winner Nasut Akosman
Men's Cat B Winner Adem Karataş
Men's Cat C Winner Hasan Koç
Ladies Cat A Winner Nükhet Sebükcebe
Ladies Cat B Winner Eun Jeung Kang
Ladies Longest Drive Ayşen Erdoğan
Men's Longest Drive Selçuk Çetin
Ladies Nearest To The Pin Cansen Symes
Men's Nearest To The Pin Şinasi Numan
Ladies Gross Hyun Young Shim
Men’s Gross Ali Nuri Türker