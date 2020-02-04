Golf Nasıl Oynanır? Golf Oynarken Amaç Ne? Kuralları Nedir?

Çimenlerle kaplı geniş bir alanda özel bir top ile oynana golfta amaç, topu ilerleterek belli olan deliğe sokmaktır. Deliğe topu sokmak için en az sayıda vuruş yapılması sağlanmalıdır. Bir golf sahasında 9 veya 18 adet delik bulunmakta olup her deliğin farklı bir özelliği ve görünüşü vardır. Golf sporunda rakipler birbirlerinin oyununa müdahale etmemekte ve oyunun nasıl tamamlanacağı tamamen kişinin inisiyatifinde olmaktadır.

Golf Oynarken Amaç ne?

Özel sopalar kullanılarak en az vuruş ile top deliğe sokulmaya çalışılmaktadır. Doğal bir çevrede oynanan golf, her yaş grubuna hitap etmeyi başarmaktadır. Golf oynayan kişinin oyunu kazanması için yüksek konsantrasyona ve pratik bir zekaya sahip olması gerekir. Tek başına sahaya karşı golf oynamak mümkün olabileceği gibi kalabalık bir grupla da oynanabilmektedir.

Golf Nasıl Oynanır?

Başlangıç seviyesinde golf oynayanlar 9 delikli bir alanda mücadele derken, daha profesyonel golf oynayanlar 18 deliği olan golf sahasını tercih etmektedir. 18 delikli bir golf sahasında oynanıyorsa, 18 deliği en az vuruş yaparak tamamlayan kişi, oyunun galibi olmaktadır. Oyunun prensiplerine bağlı kalınması koşuluyla, her golf sahası farklı şekilde tasarlanmaktadır.

Golf Kuralları Nelerdir?

Golf oynarken sportmenlik son derece önemlidir ve golf oynayanların sahaya saygı göstermesi beklenmektedir. Vuruş sırasında sahaya zarar gelmişse gerekli düzeltmeler yapılır ve top izleri silinir. Sopalar sayılmalı ve en fazla 14 sopa ile oynanabilmektedir. Topun teşhis edilmesi önemlidir, teşhis edilmeyen top kayıp sayılmaktadır.

Rakibi olumsuz etkileyecek hal ve hareketlerden kaçınılmalı, sportmen olmaya önem gösterilmelidir. Vuruş hazırlığına başlayan golfçü vuruşu yapana kadar hareket edilmemeli ve konuşulmamalıdır. Deneme vuruşu, bir deliğe oynamadan önce yapılamamaktadır. Yanlış topa oynanması gibi bir durum karşısında iki vuruş cezası verilmektedir.

Golf Tarihi

15. yüzyılın başlarında İskoçya'da ortaya çıkan golf, açık hava sporu olarak kabul edilmiştir. İskoçya'da halk arasında oynanan golf sporunda, yuvarlak taşlar kalın sopalar yardımıyla deliklere sokulmaya çalışılmıştır. Kısa süre içerisinde birçok kişinin beğenisini kazanan golf, tüm dünyaya yayılmıştır. Golfün Avrupa'ya yayılmaya başlaması ile birlikte golf merakı adeta bir hastalık halini almıştır.

Golf sporu gün geçtikçe daha fazla kişiye hitap etmesi, profesyonel bir spor haline gelmesini sağlamıştır. Golf sporunda topa elle temas etmek yasak olup topa ilk vuracak kişi kura ile belirlenmektedir. Dünyada hızlı bir şekilde yayılarak gözde spor haline gelmeyi başarmış olan golf, Türkiye'ye 1895 yılı gibi erken bir dönemde girmiş olmasına rağmen geniş kitlelere yayılamamıştır.

Golfü Kimler Oynayabilir?

Düz bir arazide fazla enerji harcanmadan oynanan golf, her yaştan insan tarafından oynanmaktadır. Gençlerin yanı sıra çocukların da özel bir ilgi gösterdiği spor olan golf, stres atmak için etkili bir oyundur. Herkesin hayat boyu yapabileceği ve herhangi bir özel yetenek istemeyen golf, kişinin kendine ve rakibe saygı duymasını sağlamaktadır.

Golf Oynamanın Faydaları Nelerdir?

Terbiyeli ve saygılı olmayı öğreten golf, yeni insanlar ile tanışmak için en ideal spordur. Bir golf kulübüne üye olan herkes, sosyal çevresini genişletmektedir. Golf oynarken bir şey yiyip içmek mümkün olduğundan, son derece eğlencelidir. Daha çok zihinle oynanan bir spor olan golf, yüksek konsantrasyon gerektirmektedir.

Vücut için çok iyi bir spor olan golf, esnekliği pekiştirmektedir. Golf sopalarını taşımak ve hatta golf sahasında yürümek bile egzersiz olarak kabul edilmektedir. Diğer sporlara göre golf oynamanın masrafı son derece azdır ve golfü zengin sporu olarak görmek son derece yanlıştır. Vakti olanlar, rahatlıkla golf oynamayı öğrenebilmektedir.



