Golf heyecanı Antalya’da başladı

Antalya’da düzenlenen 17. Golf Mad Pro-Am turnuvası başladı.

07 Şubat 2019, Perşembe 07:13
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Golf heyecanı Antalya’da başladı

Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki National Golf sahalarında başlayan turnuvada, 31 ülkeden 250 sporcu mücadele ediyor. Organizasyon sahibi Bekir Kara, turnuvaya katılımın yüksek olması nedeniyle müsabakaların, National Golf Kulübü ve Regnum Carya Golf Kulübünün sahalarında oynandığını belirtti. Kara, “Oyuncular, misafirperverliğimizden, sahalardan ve otelimizden çok memnun. Şu anda her şey yolunda gidiyor” dedi.

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