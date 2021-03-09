Süper Lig'de son yıllarda sadece zirve mücadelesi yapan büyük takımlar değil Anadolu takımları da önemli transferler yaptı. Zaman zaman kariyerli zaman zaman potansiyeli yüksek isimleri kadrosuna katan Anadolu takımlarında bazı oyuncular ön plana çıktı.

Dört büyükler içinde en başarılı oyuncular Aboubakar ve Cyle Larin olurken bu isimler dışında gole en çok katkı veren oyuncular listesinde Max Gradel, Halil Akbunar, Boupendza, Diouf, Ndao gibi yıldızlar ön plana çıktı

Fanatik'in istatistiklerine göre 9 gol - 11 asist yapan Max Gradel, bu sezon Süper Lig'de en çok gol katkısı yapan oyuncu oldu. Sezon başında Toulouse takımından ayrılan ve Sivasspor 'a gelen 33 yaşındaki oyuncu takımını adeta sırtladı

Süper Lig'de yeni yükselmesine rağmen ilk 6 içinde kendine yer bulan Hatayspor'da ise iki oyuncu ön plana çıktı. Gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan 18 gollü Aaron Boupendza ile birlikte 11 gol-6 asist yapan Mame Diouf skore önemli katkı verdi. Premier Lig kariyeri bulunan Mame Diouf daha önce büyük takımlarla da anılmıştı

Göztepe 'nin bu sezon en önemli oyuncusu ise Halil Akbunar oldu. A Milli Takım aday kadrosuna çağrılması beklenen Halil Akbunar, 8 gol-7 asist ile 15 gol katkısına ulaştı. Karagümrük forması altında etkili bir performans gösteren Alassane Ndao ise 8 gol-6 asist ile 14 gole doğrudan katkı yaptı ve göze çarpan oyuncular arasında yer aldı