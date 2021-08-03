Golden State Warriors'ın yıldız basketbolcusu Stephen Curry ile yeniden anlaşma sağladı. Stephen Curry, Golden State Warriors'la 4 yıl için 215 milyon dolarlık yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

2021-22 için 45.8 milyon dolarlık yeni bir kontrata imza atan Curry, önümüzdeki beş yıl için 261 milyon doları garantiledi. Bu anlaşmanın ardından Curry, kariyerindeki iki anlaşmadan da 200 ve üzeri alan ilk basketbolcu oldu.

3 şampiyonluk yaşadı

2 kez normal sezon MVP’si ödülünün sahibi Stephen Curry, Warriors’ın 2015-2019 yılları arasında 5 kez üst üste final oynayıp 3 kez şampiyon olduğu dönemin baş kahramanlarından birisiydi.