Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Play-In maçında Golden State Warriors’ı 103-100 mağlup eden Los Angeles Lakers, Play-Off’a yükseldi.

NBA’de lig konferanslarında Play-Off’a kalacak son takımları belirleyecek Play-In maçlarına devam edildi.

Batı Konferansı’nı 7. sırada tamamlayan son şampiyon Los Angeles Lakers, konferans 8’incisi Golden State Warriors’ı 103-100 yendi.

Lakers’ta LeBron James 22 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double", Anthony Davis ise 25 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparak yıldızlaştı.

Warriors’ta Stephen Curry’nin 37 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla, Andrew Wiggins’in 21, Kent Bazemore’un da 10 sayılık katkıları kazanmaya yetmedi.

Lakers, bu sonuçla Play-Off vizesi alarak normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Phoenix Suns ile eşleşti.