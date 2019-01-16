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Golden State Warriors'dan rekorlarla gelen galibiyet

Golden State Warriors, Pepsi Center'da karşı karşıya geldiği Denver Nugguts'ı 142-111'lik skorla mağlup etti. Warriors ayrıca ilk çeyrekte attığı 51 sayı ile NBA tarihinde 'ilk çeyrekte en fazla sayı atan takım' oldu.

16 Ocak 2019, Çarşamba 09:49
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Golden State Warriors'dan rekorlarla gelen galibiyet

Golden State Warriors, Denver Nugguts deplasmanından 142-111'lik skorla galip ayrıldı. Warriors ilk çeyrekte attığı 51 sayı ile NBA tarihinde 'ilk çeyrekte en fazla sayı atan takım' oldu. Golden State Warriors'da Stephen Curry 31 sayı, 6 ribaund, Klay Thompson 31 sayı, 3 ribaund ve Kevin Durant ise 27 sayıyla oynadı. Denver'da ise Malik Beasley'in 22 sayısı yetmedi. 

NBA'de heyecan 8 karşılaşma ile devam edecek.

İHA

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