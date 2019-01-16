Golden State Warriors, Denver Nugguts deplasmanından 142-111'lik skorla galip ayrıldı. Warriors ilk çeyrekte attığı 51 sayı ile NBA tarihinde 'ilk çeyrekte en fazla sayı atan takım' oldu. Golden State Warriors'da Stephen Curry 31 sayı, 6 ribaund, Klay Thompson 31 sayı, 3 ribaund ve Kevin Durant ise 27 sayıyla oynadı. Denver'da ise Malik Beasley'in 22 sayısı yetmedi.

NBA'de heyecan 8 karşılaşma ile devam edecek.

İHA