NBA’e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nın 8. sırasındaki Golden State Warriors, ağırladığı Oklahoma City Thunder’ı 136-97 yendi.
Takımca 27 üç sayılık basket kaydeden Warriors, kulüp rekorunu kırdı. Stephen Curry, üç çeyrekte attığı 49 sayıyla Warriors’ı galibiyete taşıdı.
Thunder’da Svi Mykhailiuk 17, Luguentz Dort 16 sayıyla oynadı.
Gecenin sonuçları:
Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 118-104
Indiana Pacers-Washington Wizards: 132-133 (uzatmada)
Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 99-109
Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 119-125
Utah Jazz-Houston Rockets: 124-116
Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 124-102
Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 136-97