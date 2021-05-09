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Golden State, Oklahoma City'yi rahat geçti | Curry'den 3 çeyrekte 49 sayı

NBA'de Golden State Warriors, sahasında ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı yıldızı Stephen Curry'nin üç çeyrekte 49 sayıyla yıldızlaştığı maçta 136-97 mağlup etti. 

09 Mayıs 2021, Pazar 11:51 Son Güncelleme:
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Golden State, Oklahoma City'yi rahat geçti | Curry'den 3 çeyrekte 49 sayı

NBA’e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nın 8. sırasındaki Golden State Warriors, ağırladığı Oklahoma City Thunder’ı 136-97 yendi.

Takımca 27 üç sayılık basket kaydeden Warriors, kulüp rekorunu kırdı. Stephen Curry, üç çeyrekte attığı 49 sayıyla Warriors’ı galibiyete taşıdı.

Thunder’da Svi Mykhailiuk 17, Luguentz Dort 16 sayıyla oynadı.

Gecenin sonuçları:

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 118-104

Indiana Pacers-Washington Wizards: 132-133 (uzatmada)

Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 99-109

Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 119-125

Utah Jazz-Houston Rockets: 124-116

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 124-102

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 136-97

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