NBA Play-Off'larında heyecan sürüyor. Batı Konferansı Final Serisi'nin ikinci maçında Golden State Warriors, sahasında ağırladığı Dallas Mavericks'i 126-117 mağlup etti ve seride 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Golden State'te Stephen Curry, 32 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Jordan Poole da 23 sayıyla oynadı. Ev sahibi ekipte Kevin Looney ise 21 sayı, 12 ribaunt ile öne çıkan isimlerdendi.

Dallas'ta Luka Doncic'in 42 sayı, 5 ribaunt, 8 asistlik performansı galibiyet adına yeterli olmazken Jalen Brunson 31, Reggie Bullock 21 sayıyla oynadılar.