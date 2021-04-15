NBA'de Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry’nin 42 sayısının yardımıyla Oklahoma City Thunder’ı 147-109 mağlup etti.

Golden State Warriors’ın deplasmanda Oklahoma City Thunder’ı 38 sayı farkla mağlup ederek sezonun 27. galibiyetine ulaştığı maçta Curry, üstün performansıyla yeni rekorlara imza attı.

Yalnızca üç çeyrekte forma giymesine rağmen karşılaşmayı 42 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla tamamlayarak galibiyette başrolü oynayan Curry, son 3 maçında toplam 29 üçlüğe imza atarak bu alanda NBA rekoru kırdı.

Bu maçta Curry, 6’dan fazlası üçlük olmak üzere bir periyotta tüm atışlarında isabet bularak NBA’de son 20 yıl içinde bunu başaran takım arkadaşı Klay Thompson’dan sonra ikinci oyuncu da oldu. Jordan Poole 17, Andrew Wiggins 16, Kent Bazemore 15 sayı, Draymond Green ise 16 asist, 12 sayı ve 10 ribauntla "triple-double" yaparak galibiyete katkı verdi.

Üst üste 8. maçını kaybeden Thunder’da Darius Bazley 22 sayı ve 8 ribaunt, Moses Brown ise 18 sayı ve 12 ribauntla maçı tamamladı.

Gecenin sonuçları

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks: 105-130

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 90-103

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 123-117

Toronto Raptors-San Antonio Spurs: 117-112

Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 98-100

Chicago Bulls-Orlando Magic: 106-115

New Orleans Pelicans-New York Knicks: 106-116

Houston Rockets-Indiana Pacers: 124-132

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 109-147

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 113-114

Denver Nuggets-Miami Heat: 123-106

Sacramento Kings-Washington Wizards: 111-123