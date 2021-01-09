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Golden State, Clippers'ı 22 sayı geriden gelerek yendi

NBA'de Golden State Warriors, 22 sayı geriye düştüğü mücadelede Los Angeles Clippers’ı 115-105 mağlup etti.

09 Ocak 2021, Cumartesi 13:37 Son Güncelleme:
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Golden State, Clippers'ı 22 sayı geriden gelerek yendi

NBA’e 10 maçla devam edildi. Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry’nin 38 sayı, 11 asistle double double yaptığı maçta Los Angeles Clippers’ı 115-105 yendi.

22 sayı geriden gelerek kazanan Warriors’ta Andrew Wiggins 16, Eric Paschall 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Clippers’ta Paul George’un 25 sayı, 7 asist ve Kawhi Leonard’ın 24 sayı, 4 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

Gecenin sonuçları

Detroit Pistons-Phoenix Suns: 110-105

New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 89-101

Boston Celtics-Washington Wizards: 116-107

New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 110-118

Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 118-131

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 115-110

Houston Rockets-Orlando Magic: 132-90

Sacramento Kings--Toronto Raptors: 123-144

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 115-105

Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 117-115

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