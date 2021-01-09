NBA’e 10 maçla devam edildi. Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry’nin 38 sayı, 11 asistle double double yaptığı maçta Los Angeles Clippers’ı 115-105 yendi.
22 sayı geriden gelerek kazanan Warriors’ta Andrew Wiggins 16, Eric Paschall 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Clippers’ta Paul George’un 25 sayı, 7 asist ve Kawhi Leonard’ın 24 sayı, 4 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.
Gecenin sonuçları
Detroit Pistons-Phoenix Suns: 110-105
New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 89-101
Boston Celtics-Washington Wizards: 116-107
New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 110-118
Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 118-131
Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 115-110
Houston Rockets-Orlando Magic: 132-90
Sacramento Kings--Toronto Raptors: 123-144
Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 115-105
Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 117-115