Golden State Warriors, deplasmanda Cleveland Cavaliers’ı 119-101’lik skorla geçerek sezonun 28. galibiyetine ulaştı.

Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Warriors’ta Stephen Curry 33 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ve 2 blok ile maçın yıldızı oldu. Curry, üst üste 9. maçında 30 üstü sayı üretti. Andrew Wiggins 23 sayı, 6’şar ribaunt ve asist, Juan Toscano-Anderson 20 sayı ve 7 ribaunt ile galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 55. maçında 35. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers’ta Collin Sexton 30 sayı, Darius Garland 20 sayı ve 7 asist, Jarrett Allen 17 sayı ve 14 ribauntla mücadele etti. Milli oyuncu Cedi Osman ise başantrenör tercihiyle maçta forma giymedi.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 109-120

Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 101-119

Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 113-121

Phoenix Suns-Sacramento Kings: 122-114