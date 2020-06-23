TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Gölcükspor’da futbolcular bekledikleri miktarda ödeme yapılmadığı için geçtiğimiz hafta arasında antrenmanlara çıkmama kararı almıştı. Ertesin gün ise Kırmızı Siyahlı futbolcular, protesto nedeninin belirtildiği bir A4 kağıdına açıklama yapmış ve bu açıklamanın altına da futbolcuların olduğu öne sürülen imzalar atılmıştı.

Atılan imzaların altında her hangi bir ismin yazılı olmaması kafalarda soru işareti bırakırken, gündeme bomba gibi düşen bu olayın ardından Gölcükspor Kulüp Başkanı Hüseyin Çardak kapsamlı bir araştırma yaptı. Yapılan incelemede kağıt üzerinde futbolculara ait olduğu öne sürülen ve altlarında isim olmayan toplam 15 imza görülüyor. İmzaların tek bir kalemle atılması ve imzaların çoğunun karalama şeklinde olması da dikkatlerden kaçmıyor.

*Sahte imzalı belge

Gölcüksporlu futbolcuların bu sezonki Modafen maçının ardından aldıkları prim karşılığında attıkları imzalarla, antrenman protesto gerekçesinin yazılı olduğu kağıttaki imzaların bir çoğu bir birini tutmuyor. Hal böyle olunca atılan imzaların çoğunun sahte olduğu ortaya çıkıyor. Bu büyük skandalın ardından Gölcükspor Kulüp Başkanı Hüseyin Çardak’ın ne şekilde bir tavır sergileyeceği merak edilirken, konunun yargıya taşınması da söz konusu.

Elde edilen bilgilere göre yaşanan talihsiz olayın ardından Başkan Çardak’ı iki futbolcunun aradığı, Çardak’a imzalarla ilgilerinin olmadığını, kendilerinden habersiz hareket edildiğini ifade ettikleri öğrenildi.

*Gerçek imzaların bulunduğu belge