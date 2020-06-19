TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Gölcükspor’da futbolcular yaşanan maddi problemler nedeni ile dün akşam ve bu sabahki antrenmana çıkmadı. Başkan Hüseyin Çardak, Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner ve takım kaptanları Erdem ile İlyas, Kavaklı Tesisleri’nde toplantı yaptı. Toplantıdan olumlu sonuç çıkmayınca futbolcular da antrenmana çıkmayarak durumu protesto etti. Kulüpten yapılan açıklama “Kulübümüz tarafından alınan karara göre 25 Haziran’da federasyon tarafından açıklanacak karara göre antrenman programı belirlenecek” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan disiplinsiz tavırları ile nedeni ile takımdan ayrı çalışması kararlaştırılan Kadir Turan, Emre Yüksektepe, Akın ve Yücel Candemir raporlu olduğu, Ali Mert, İsmail Yüksek ve Aykut ise izinli oldukları için Gölcük’e gelmedi.