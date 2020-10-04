Gölcükspor - Karşıyaka maç sonucu: 1-2

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta üçüncü haftada İzmir ekibi Karşıyaka’yı ağırlayan Gölcükspor sahasında 2-1 mağlup oldu.

04 Ekim 2020, Pazar 20:36 Son Güncelleme:
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Gölcükspor - Karşıyaka maç sonucu: 1-2

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta üçüncü haftada İzmir ekibi Karşıyaka’yı ağırlayan Gölcükspor sahasında 2-1 mağlup oldu.

Stat: Gölcük Şehir

Hakemler: Yusuf Alper Abalı xx, Fırat Olgun xx, Yahya Kemal Yurtbilir xx

Gölcükspor: Gökhan Yenigün xx, Kadir Öge x, Veli Ortakçı x, Oğuzhan Türkmen xxx, Furkan Özyapı x (Coşkun Güner dk.68 x), Batuhan Boyoğlu xx, Barış Şaffak xx (Enes Dada dk.46 xx), Ali Mert Işık x, Selçuk Çalışır x, Tayfun Bebek x (Barış Şen dk.46 x), Berkan Durdu x (Furkan Yiğit dk.68 x)

Yedekler: Mertcan Badur, Miran Avcı, Ferhat Aras

Teknik Direktör: Tunahan Akdoğan

Karşıyaka: Erdoğan Açar xx, Cenk Özbey xx, Mustafa Aşan xx, Arif Cılak xx, Doğukan İnci xxx (Battal Demirbilek dk.87 ?), Hakan Kuş xxx, Mustafa Değirmenci xx (Namık Barış Çelik dk.76 xx), Muhammet Fatih Öztekin xx, Metin Peker xxx, Onur Kıntaş x (Burak Karapınar dk.39 xx), İlyas Kahraman xx

Yedekler: Mehmet Aksoy, Özkan Duman, Mustafa Çalışkan, Anıl Çıracı

Teknik Direktör: Soner Tolungüç

Goller: Oğuzhan Türkmen (dk. 7) (Gölcükspor), Doğukan İnci (dk. 29 pen.), Hakan Kuş (dk. 54) (Karşıyaka)

Sarı Kartlar: Ali Mert Işık, Batuhan Boyoğlu (Gölcükspor), Metin Peker, Arif Cılak (Karşıyaka)

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