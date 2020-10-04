Gölcükspor - Karşıyaka maç sonucu: 1-2

Misli.com TFF 3.Lig 3.Grup’ta üçüncü haftada İzmir ekibi Karşıyaka’yı ağırlayan Gölcükspor sahasında 2-1 mağlup oldu.
Stat: Gölcük Şehir
Hakemler: Yusuf Alper Abalı xx, Fırat Olgun xx, Yahya Kemal Yurtbilir xx
Gölcükspor: Gökhan Yenigün xx, Kadir Öge x, Veli Ortakçı x, Oğuzhan Türkmen xxx, Furkan Özyapı x (Coşkun Güner dk.68 x), Batuhan Boyoğlu xx, Barış Şaffak xx (Enes Dada dk.46 xx), Ali Mert Işık x, Selçuk Çalışır x, Tayfun Bebek x (Barış Şen dk.46 x), Berkan Durdu x (Furkan Yiğit dk.68 x)
Yedekler: Mertcan Badur, Miran Avcı, Ferhat Aras
Teknik Direktör: Tunahan Akdoğan
Karşıyaka: Erdoğan Açar xx, Cenk Özbey xx, Mustafa Aşan xx, Arif Cılak xx, Doğukan İnci xxx (Battal Demirbilek dk.87 ?), Hakan Kuş xxx, Mustafa Değirmenci xx (Namık Barış Çelik dk.76 xx), Muhammet Fatih Öztekin xx, Metin Peker xxx, Onur Kıntaş x (Burak Karapınar dk.39 xx), İlyas Kahraman xx
Yedekler: Mehmet Aksoy, Özkan Duman, Mustafa Çalışkan, Anıl Çıracı
Teknik Direktör: Soner Tolungüç
Goller: Oğuzhan Türkmen (dk. 7) (Gölcükspor), Doğukan İnci (dk. 29 pen.), Hakan Kuş (dk. 54) (Karşıyaka)
Sarı Kartlar: Ali Mert Işık, Batuhan Boyoğlu (Gölcükspor), Metin Peker, Arif Cılak (Karşıyaka)
İHA