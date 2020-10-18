Gölcükspor - İçel İdman Yurdu maç sonucu: 0-0

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta Gölcükspor, sahasında ağırladığı İçel İdman Yurdu Spor Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Gölcük Şehir
Hakemler: Şeref Taştan xx, Mehmet Şenkaya xx, Uğur Çakmak xx
Gölcükspor: Gökhan Yenigün xx, Miran Avcı xx, Kadir Öge xxx (Yunus Özdemir dk. 78 xx), Veli Ortakçı xx, Oğuzhan Türkmen x (Enes Dada dk. 89 ?), Furkan Özyapı xx (Tayfun Bebek dk. 89 x), Batuhan Boyoğlu xx, Ferhat Aras xx, Barış Şen xx (Furkan Yiğit dk. 78 x), Ali Mert Işık xx, Berkan Durdu xxx
Yedekler: Gürkan Arıkan, Arif Acar, Selçuk Çalışır
Teknik Direktör: Tunahan Akdoğan
İçel İdman Yurdu SK: Sertaç Güzel xx, Gökcan Gelmen xx, Emrullah Yıldırım x (Tunahan Ergül dk. 16 xx), Yaşar Çetin xx (Hakkı Tosun dk. 73 x), Burak Ziyattin Altındaş xxx, Fazlı Ayan xx (Sebahattin Genç dk. 73 xx), Uğur Ayhan xx, Caner Yılmaz xx (Ömer Önder dk. 73 xx), Ekrem Aydemir xx, İsmail Köse x (Mahmut Metin dk. 32 x), Aslan Gök xx
Yedekler: Samet Biler, Burak Bilgen
Teknik Direktör: İbrahim Baş
Sarı Kartlar: Berkan Durdu (Gölcükspor), Tunahan Ergül (İçel İçel İdmanyurdu SK)