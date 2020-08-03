Transferde geleceğe yönelik olarak genç oyunculara yönelen Fenerbahçe Gölcükspor'un genç orta sahası İsmail Yüksek transferi karşılığında TFF 3. Lig ekibine kendi kadrosundan iki genç oyuncuyu verecek.

Trtspor'un haberine göre Gölcükspor Fenerbahçe'den genç stoper Cenk Alpetkin ile yine genç bir oyuncu olan orta saha Emre Nasuh'u talep edecek.

Başkan Ali Koç bu konuyla alakalı olarak gelecek hafta Gölcüksporlu yöneticiler ile bir araya gelecek.