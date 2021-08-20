Golbol ile görme engelli milli takımlarının kampı sona erdi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos tarihinde başlayan kamp bugün tamamlandı.

Açıklamada, "Japonya’nın Shiga ili Moriyama Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında düzenlenen kamp sona erdi. Moriyama Belediyesinin yakın ilgisi ile gerçekleşen kamp, Kovid-19 salgını koşulları nedeniyle tamamıyla izole edilerek düzenlendi." denildi.

Millilerin, bugün Tokyo’daki Paralimpik Köyü’nde ilk antrenmanlarını gerçekleştireceği bildirildi. (AA)