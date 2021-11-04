Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu’nda 14 ülkeden 20 takımın katılımıyla düzenlenen şampiyona, 13 Kasım’a kadar sürecek. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda ABD’yi yenerek üst üste ikinci olimpiyat şampiyonluğunu elde eden Golbol Kadın Milli Takımı’nda da altın madalya için ter dökeceği turnuvada açılış seremonisinde 14 ülkenin sporcuları, ülkelerinin bayrakları ile geçiş töreni yaptı.

Bazı ülkelerin görme engelli sporcuları seremoniye kendilerine yön sağlayan kılavuz köpekler ile çıktı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, burada yaptığı konuşmada, 2 ay önce paralimpik oyunlarını tamamladıklarını söyledi.

Avrupa Şampiyonası’nın da önemli bir turnuva olduğunu dile getiren Sayyıdan, "Golbol, görme engellilere ait bir spor , görme engelli sporcuların dünyada en çok önem verdiği spor dalı. Spor, kardeşlik, dostluk ve barıştır. Spor ayrıca ülkelerin birbirleri ile kaynaşmasıdır. Bu kaynaşmayı 2021’de Samsun’da gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu olarak özellikle golbol branşına büyük önem veriyoruz. Kadın Milli Takımı’mız Paralimpik Olimpiyatları’nda altın madalya aldı. Bu turnuvada da altın madalya istiyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise Samsun olarak büyük bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarının altını çizerek, sporcuları ağırlamaktan onur ve gurur duyduklarını belirtti.

IBSA Golbol Sorumlusu Kary Bassanen de turnuvaya katılan tüm sporcu ve ülkelere başarı diledi.

Seremonide yöresel halk oyunları gösterisi de sunuldu.

AA