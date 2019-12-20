Golbol 1’inci Lig 2’nci Devre tamamlandı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Görme Engelli Bayanlar ve Erkekler Golbol 1’inci Lig 2’nci Devre müsabakaları Sinop'ta oynandı. Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalara 19 takım ve 35 hakem katıldı.

9 takımın katıldığı Kadınlar Görme Engelliler müsabakalarında birinciliği Ankara Yenimahalle Beledeyesi elde ederken, ikinci sırada Erzurum Yakutiye Engelliler Kulübü, üçüncü sırada da Denizli Görme Engelliler Okulu yer aldı. 10 takımın katıldığı Erkekler Görme Engelliler müsabakalarında ise birinci Bursa Yıldırım Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü, ikinci İstanbul Boğaziçi Engelliler Spor Kulübü ve üçüncü de Ankara Görenler Spor Kulübü oldu.

DHA