Gol makinesi Sörloth durdu!

22 maçlık lig periyodunda 19 gol atan Sörloth, son maçlarda ise suskunları oynuyor.

Geldiği günden bu yana 2 maçtan fazla skor üretememe sıkıntısı yaşamayan Norveçli yıldız, tam 4 haftadır ağları bulamıyor. Son olarak Beşiktaş deplasmanında 2 kez ağları havalandıran Sörloth, devamında çıktığı Rize, Gaziantep, Yeni Malatya ve Başakşehir mücadelelerinde gol atamadı. işin enteresan yanı Kuzeyin Kralı, bu periyotta çerçeveyi dahi bulamadı. Söz konusu 4 maçta rakip kaleye 5 şut gönderen 23 yaşındaki santrfor, çerçeveyi tutturamadı.

Yönetim de devrede

Haftanın ilk idmanında Sörloth ile birebir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Hüseyin Çimşir, bundan sonraki süreçte öğrencisine adeta terapi uygulayacak. Şampiyonluk yolunda takımın en büyük kozu olan Sörloth’un bir an önce eski performansına kavuşmasını bekleyen Bordo-Mavililer’de, tesislerde takımı yalnız bırakmayan yöneticilerin de Norveçli isme destek olacağı öğrenildi.