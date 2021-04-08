Gol düellosunun kazananı Hekimoğlu Trabzon

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, Play-Off hattına ulaşmaya çalışan Çorum FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi, 16'da Halil İbrahim Tuna, 45+3'te Ertuğrul Sancaktutan'ın kendi kalesine attığı gollerle devreyi 2-0 önde kapattı. Ancak ev sahibi pes etmedi. Çorum, 59'da Muhammet Fettahoğlu ile umutlandı: 1-2. 63'te Mikail Albayrak, Çorum'da kırmızı kart görünce ev sahibi oyun disiplininden koptu.

Caner fişi çekti

89. dakikada Caner Aktaş, Hekimoğlu adına fişi çekti: 2-3. 90'da Abdulhamit Yıldız'ın attığı gol, ev sahibine yetmedi: 2-3. Hekimoğlu Trabzon, bu galibiyetle 2. sıradaki yerini sağlama aldı. Karadeniz ekibi, gelecek hafta 3. sırada yer alan ve 7 puan gerisinde bulunan Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak. Çorum ise son dönemde önemli bir çıkış yakalayan Şanlıurfaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.