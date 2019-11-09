Gol düellosunda kazanan Eskişehirspor

TFF 1. Lig’de haftanın açılış maçında Adana Demir, Eskişehir’i ağırladı. İki kez geriye düşse de beraberliği yakalayan Mavi-Şimşekler, Milinkovic’in 62’de attığı 3. gole karşılık veremedi, kaybetti. -9 puan cezası bulunan Eskişehir, Osmanlı’nın ardından galibiyet serisini 2’ye, puanını ise 1’e çıkardı.

6’da Sekidika açılışı yaptı, ‘de Mevlüt, topu kendi kalesine gönderdi: 1-1. 48’de Sissoko, Es Es’i öne geçirdi, 51’de Stokes skoru dengeledi: 2-2. 62’de ise Sissoko’nun pasında topa gelişine vuran Milinkovic, takımına zaferi getirdi: 2-3. Ev sahibinin galibiyet özlemi 6 maça çıktı.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Direnç Tosunoğlu xx, Baran Eraslan xx, Bersan Duran x

ADANA DEMİRSPOR: Emrullah (xx), Adil (x), Orhan (x), Traore (xx), Vedat (xx), Hakan (x), Volkan (xx) (Dk. 35 Carayol xx), Sinan (x) (Dk. 66 Kosecki x), Levent (x)(Dk. 51 Samed x), Rassoul (xx), Stokes (xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xx)- Mevlüt (xx)(Dk. 63 Sezgin x), Berkay (xx), Cemali (xx), Sissoko (xxx), Milinkovic (xxx)(Dk. 82 İbrahim ?), Issah (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Furgan (xx)(Dk. 63 Alperen x), Mehmet Özcan (xx), Sekidika (xxx)

GOLLER: Dk. 8 Mevlüt (k.k.), Dk. 51 Stokes (Adana Demirspor), Dk. 6 Sekidika, Dk. 48 Sissoko, Dk. 62 Milinkovic (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Kosecki (Adana Demirspor)



