Gol bağımlısı Lewandowski

Devler Ligi’nde, Kızılyıldız filelerini 14 dakikada 4 kez sallayan Robert Lewandowski, bu arenada en hızlı 4 gole ulaşan oyuncu olarak tarihe geçti. Bayern Münih’in yıldızının yorumu ise “Gol atma bağımlısıyım” oldu.

28 Kasım 2019, Perşembe 06:27 Son Güncelleme:
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Gol bağımlısı Lewandowski

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusu şimdiden belli gibi... B Grubu’nda önceki gün Bayern Münih’in, kızılyıldız’ı deplasmanda 6-0 yendiği karşılaşmada konuk ekibin yıldızı robert Lewandowski adeta şov yaptı. Lewa, 53, 60, 64, 67. dakikalarda rakip fileleri sallayarak, sadece 14 dakika içerisinde tam 4 gol atmayı başardı. Almanya Ligi’nde 2015’te Bayern’in, Wolfsburg’u 5-1 yendiği maçta 9 dakika içerisinde tam gollere imzasını atan atarak Bundesliga’da bir maçta en hızlı 5 gole ulaşan isim olan Polonyalı forvet, böylece benzer Devler Ligi’nde de benzer bir rekorun sahibi olmayı başardı.

Messi’ye de yetişti

Bu arenada 2013’te real Madrid’e, Dortmund formasıyla 4 gol atan 31 yaşındaki oyuncu, iki kez 4’er gol atmayı başaran Lionel Messi’ye (2010’da Arsenal’e, 2012’de Leverkusen’e) yetişti. Devler Ligi’nde 5 maçta 10 gole ulaşan tecrübeli oyuncu, toplamda ise bu sezon 20 mücadelede 27 gole ulaştı! Lewa, bu performansı sonrası Twitter’dan da, “İtiraf etmeliyim, gol atma bağımlısıyım” yorumunda bulundu.

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