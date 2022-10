Avusturya’da düzenlenen ve tüm dünyadan önemli satranç oyuncularını buluşturan Avrupa Kulüpler Şampiyonasında Türkiye’yi temsil eden Göktürk Satranç Spor Kulübü, şampiyonada 70 takım ile yarıştı. Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde 11 galibiyet elde ederek Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Göktürk Satranç Spor Kulübü, 6 sporcusu ile dünyanın en başarılı takımlarıyla kıyasıya mücadele etti. Turnuvada 4.’lük elde eden takımlarla aynı puanı alan ve averaj farkıyla 11. sıraya yerleşen kulübü; Emre Can (GM), Vahap Şanal (GM), Burak Fırat (GM), Cem Kaan Gökerkan (IM), Deniz Özen (IM) ve Kayra Kamer (IM) temsil etti.

Türk profesyoneller süper büyük ustalarla yarıştı

Tüm dünyadan önemli şampiyonların ağırlandığı organizasyona İzmir’den katılan akademi sporculardan Emre Can (GM) 2018 Dünya Gençler Satranç Şampiyonu İranlı Parham Maghsoodloo’yu yendi. Süper büyükusta İranlı GM Parham Maghsoodloo’yu turnuvada mağlup eden tek oyuncu Emre Can (GM) oldu. Turnuvada Emre Can (GM), süper büyükusta Fransız GM Vachier-Lagrave Maxime ile de berabere kaldı. Diğer başarılı profesyonel Vahap Şanal ise 5,5 puan ile birçok kişiyi geçerek masa sıralamasını 5. olarak tamamladı.

“Ülke sıralamamızı 11. sıraya yükselttik ”

2022 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'ndan önemli bir rekorla döndüklerini ifade eden Göktürk Satranç Akademi kurucu ortağı Özgür Kumral, “ Göktürk Satranç Akademi bünyesinde yer alan Türkiye’nin önde gelen profesyonelleri, Türk satrancının dünya çapında bir seviyeye ulaşmasına destek olmaya devam ediyor. Daha önce bir Türk takımının Avrupa Kulüpler Turnuvası’ndaki en iyi sıralaması 13. sıraydı. Göktürk Satranç Spor Kulübü olarak bu sene turnuvayı 4. ile eş puanda 11.sırada tamamladık. Bu skorla Avrupa’da Türk takımlarının rekoru kırıldı. Satranç sporunun en önemli isimlerinin katıldığı bu seçkin organizasyondan elde edilen sonuçlar Türkiye adına büyük bir başarıdır. Bu şampiyonadaki sonuçlar ve edinilen tecrübe önümüzdeki dönem hedeflerimize büyük katkı ve motivasyon sağlayacaktır. Ülkemize böyle bir dereceyi getirmekten oldukça gururluyuz, değerli oyuncularımızı tebrik ediyor, sponsorumuz olan Doruko Lojistik’e ve destekte bulunan Türkiye Satranç Federasyonuna teşekkür ediyoruz.”” diye konuştu.

Göktürk Satranç Akademi Hakkında:

Göktürk Satranç Akademi 2022 yılında yüz yüze ve çevrimiçi satranç eğitimi ve öğretimi amacıyla kurulmuştur. Türkiye çapında satrancın duyurulması ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Bu hedef doğrultusunda uzun yıllardan beri Türk A Milli takımına yıllarca hizmet vermiş antrenörleri ve sporcuları bünyesine katarak yeni yeteneklerin yetiştirilmesini planlamaktadır. Göktürk Satranç Akademi uzun vadede Türk satrancının dünya çapında bir seviyeye ulaşmasını hedeflemektedir.