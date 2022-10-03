2 Ekim’de Avusturya’da başlayan ve 10 Ekim’e kadar sürecek olan Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek Göktürk Satranç Spor Kulübü, 66 takım ile yarışmak üzere Avusturya’ya gitti. Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde 11 galibiyet elde ederek Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Göktürk Satranç Spor Kulübü, 7 sporcusu ile dünyanın en başarılı takımlarıyla kıyasıya mücadelesine başladı. Şampiyonada GM Emre Can, GM Vahap Şanal, GM Burak Fırat, IM Cem Kaan Gökerkan, IM Deniz Özen ve IM Kayra Kamer isimleriyle yer alacak.

“Türk satrancı yurt dışında da yeni başarılara imza atacak”

Göktürk Satranç Akademi kurucu ortağı Özgür Kumral, 2022 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil edecek olmalarına yönelik, “Göktürk Satranç Akademi bünyesinde yer alan Türkiye’nin önde gelen profesyonelleri, Türk satrancının dünya çapında bir seviyeye ulaşmasına katkısını sürdürecek. Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'ndeki başarımız ve bizi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na taşımasından dolayı oldukça gururluyuz. Şampiyonadan yeni başarılarla döneceğimizi umut ediyorum. Türk satrancı, Göktürk Satranç Akademi katkılarıyla yurt dışında da yeni başarılara imza atacak. Satranç profesyonellerine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.