Bu yıl 4-13 Ekim tarihlerinde Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda derece bekleyen Göksu Üçtaş Şanlı, en büyük hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da katılmak olduğunu söyledi. Jimnastik sporuna 5 yaşında başlayan, Londra Olimpiyatları'nın ardından spora yaklaşık 4 yıl ara verip anne olduktan 11 ay sonra 2016'da Mersin'deki Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan sporcu, Tokyo hedefine de emin adımlarla ilerliyor. Anne olduktan sonra başarılı spor yaşamına devam eden milli cimnastikçi, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Cimnastikte ilk madalyasını 7 yaşında aldığını belirten Göksu Üçtaş Şanlı, "12 yaşında ise milli takıma seçildim. Ardından başarılarımın devamı geldi. Türkiye şampiyonluğum, Dünya Kupası'nda madalyam ve Akdeniz Oyunları'nda ikinciliğim var. Londra'da düzenlenen 2012 Olimpiyat Oyunları'na ise Cumhuriyet tarihinde kadın cimnastikçi olarak ilk ben katıldım. Kızım Lina'nın doğumunda branşıma ara versem de bir anne olarak cimnastiğe geri döndüm. Artık eski Göksu değilim, anne olarak spor yapıyorum. Hem kızıma hem de diğer sporculara örnek oluyorum. Lina da şimdiden benimle cimnastik yapmaya başladı" diye konuştu.

Yoğun bir dönemden geçtiğini anlatan sporcu, "Olimpiyatlar için seçmelerimiz var. Bu yüzden çok çalışıyorum. Almanya'daki Dünya Şampiyonası için yoğun antrenman programları uyguluyorum. Geçen hafta Mersin'de şampiyonamız vardı, madalyaları toplayıp döndük. İnsan istedikten sonra başaramayacağı bir durum yok. Ben özellikle anne olduktan sonra daha güçlü olduğumu farkettim. Güçlüklere daha fazla göğüs gerebildiğimi gördüm. Lina ile birlikte hem evdeki sorumluluklarımı yerine getiriyorum hem de salona gidip performans sergiliyorum. Bu gerçekten zor ama çok çalışınca istediğimi yapabiliyorum. İnsan isteyince hem iyi bir anne, hem de başarılı bir sporcu olabilir" dedi.

Ailesinin kendisine çok destek verdiğini vurgulayan milli cimnastikçi, "Hem kariyer sahibi, hem de anne olmak isteyen kadın sporcularımız hayallerinin peşinden koşsun. Kızımla birlikte cimnastik antrenmanları yapıyoruz. Kızımın önce iyi ve sağlıklı bir insan olmasını diliyorum. Cimnastikte de başarılı olabilir. Cimnastik tüm sporların temelini oluşturan bir branş. Henüz 4 yaşındaki Lina'yı 2032 yılındaki olimpiyatlara yetiştiriyorum. İnsan kendi çocuğunu tartamıyor ama Lina'nın antrenörleri yetenekli olduğunu söylüyor. Anne olmak fedakarlık istiyor. Uzun seyahatlerimiz olsa da birbirimize güç veriyoruz" şeklinde konuştu.

Lina ise ileride örnek aldığı annesi gibi başarılı bir cimnastikçi olacağını söyledi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)