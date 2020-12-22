Göksu Üçtaş Şanlı... Kadın cimnastiğinin öncü isimlerinden biri oldu. Olimpiyatlara giden ilk cimnastikçimizdi. Mersin'deki 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemize kürsü sevinci yaşatan ilk Türk kadın cimnastikçi olarak tarihe geçti. Büyükler kategorisi yer aleti finalinde gümüş madalya kazanan Milli sporcu, İzmir'de coşkuyla karşılandı.

Erkek cimnastikçiler karşıladı

Kara yoluyla kente gelen Şanlı ile milli sporcular Dilara Yurtdaş, Beyza Özen, Kardelen Paryaz ve Ece Yağmur Yavuz’u, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin, erkek milli cimnastikçiler İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Abdelrahman Elgamal ve Ahmet Önder ile genç sporcular, alkışlarla karşıladı. Karşılamada Avrupa 2.'si Göksu Üçtaş Şanlı ile diğer sporculara çiçek takdim edildi.

'2 yıllık bir hedefim daha var'

Kariyeri boyunca heyecanla beklediği hayalinin gerçekleştiğini dile getiren Göksu "Bu başarının arkasında çok fazla emek var. 25 yıldır bu işin içindeyim. 25 senedir bu anı bekledim. Çok mutluyum, söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Antrenmanlara ve çalışmalara devam edeceğim. 2 yıllık bir hedefim daha var. Bu 2 yıl için daha nice başarılara imza atacağıma inanıyorum. Genç sporculara örnek olabildiğim için çok sevinçliyim. Onların vizyonlarını genişletmek için hep mücadele ettik. Onlarla birlikte olimpiyat kapısını aralamış olduk. Olimpiyatlarda madalya alabileceklerine inanıyorum. O kapı hiçbir zaman kapanmayacak."