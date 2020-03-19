Türkiye'de Corona virüs nedeniyle liglerin ertelenmemesi birçok sporcunun tepkisine neden olmuştu. Sporcu eşleri de bu sitemlerini sosyal medya hesaplarından duyurmaya başladı.

En son Galatasaray Erkek Basketbol takımı kaptanı Göksenin Köksal'ın eşi Simay Köksal, Twitter hesabından "Peki sporcu aileleri insan değil mi? Benim eşim gidip maç oynayıp eve gelicek ve yeni doğmuş çocuğumla aynı havayı soluyacak. Nerede tedbir?" mesajını paylaştı.